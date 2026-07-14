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«Я думал, он позвонит Тимоти Шаламе»: Том Холланд — о своём участии в «Одиссее»

«Я думал, он позвонит Тимоти Шаламе»: Том Холланд — о своём участии в «Одиссее»
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Том Холланд в интервью рассказал о получении роли в «Одиссее» Кристофера Нолана. Уже известно, что актёру лично позвонил Кристофер Нолан, а сам Холланд оказался в шоке от этого.

По словам Тома, он был уверен, что в «Одиссею» скорее пригласят Тимоти Шаламе, чем его.

Честно говоря, я думал, что он должен был позвонить Тимоти Шаламе.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главные роли в фильме сыграли Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея и другие актёры. Премьера картины состоится 17 июля.

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