Стартовали съёмки комедии «Зубастая няня» с Пелагеей в главной роли

Компания «Энтайер Филм Студио» приступила к съёмкам фильма «Зубастая няня». Картина основана на одноимённой пьесе Андрея Усачева и Антона Березина.

Фото со съёмок «Зубастой няни»

Фото: «Энтайер Филм Студио»

Фото: «Энтайер Филм Студио»

Фото: «Энтайер Филм Студио»

Фото: «Энтайер Филм Студио»

Фото: «Энтайер Филм Студио»

В центре сюжета – одинокая мама семерых непоседливых козлят. В их городок прибывает капитан, волк-вегетарианец Морис Волконский, который влюбляется в Козетту и устраивается к ней работать няней.

Режиссёром картины станет Денис Виленкин («Разочарованные»), для которого «Зубастая няня» окажется полнометражным дебютом. В актёрском составе также задействованы Александра Ребенок, Артём Ткаченко, Яна Чурикова, Вячеслав Чепурченко, Александр Метёлкин, Наталия Медведева и другие.

В российском прокате с 2027 года.