Появилось новое промо в стиле журнала TIME фильма «Диггер» с Томом Крузом

Фильм «Диггер» начинают более активно продвигать. Warner Bros. приготовила вымышленную обложку журнала TIME, на которую попал герой Тома Круза, предприниматель Диггер Рокуэлл.

Новое промо фильма «Диггер»

Фото: Warner Bros.

Сюжет картины повествует о самом могущественном человеке в мире, который хочет доказать, что способен спасти всех людей на планете. Для этого он отправляется в сложнейшую миссию, которая изменит его судьбу.

В картине также сыграли Джесси Племонс («Бугония»), Сандра Хюллер («Чистильщик») и Риз Ахмед («Звук металла»). Режиссёром выступил Алехандро Гонсалес Иньярриту — автор фильмов «Бёрдмэн» и «Выживший». Чёрная комедия выйдет в мировых кинотеатрах уже 2 октября.