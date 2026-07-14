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В России начались продажи планшета Tecno Megapad 2 для учёбы и развития детей

В России начались продажи планшета Tecno Megapad 2 для учёбы и развития детей
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Китайская компания Tecno объявила о выпуске планшета Megapad 2. Гаджет для учёбы и развития детей уже доступен в ассортименте ритейлейров по цене от 20 тысяч рублей в трёх цветах: космический серый, природный зелёный и сочный оранжевый.

Планшет получил дисплей с разрешением 2.5K и частотой обновления экрана 90 Гц. Гаджет в тонком металлическом корпусе работает на базе восьмиядерного процессора Mediatek с 12/16 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти.

Фото: Tecno

Главная особенность устройства — платформа LearnUP с учебными материалами и развивающим контентом, который помогает изучать новое в интерактивном формате. Кроме того, в гаджет встроен умный ассистент Ella с поддержкой русского языка.

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