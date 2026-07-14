Ассортимент смартфонов в России резко сократился из-за кризиса памяти

Сокращение производства смартфонов ведущими мировыми брендами может привести к уменьшению ассортимента устройств в России и на глобальном рынке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Так, поставки смартфонов для российского рынка уже заметно снижены, что приведёт к уменьшению доступного выбора в отдельных категориях. Из-за мирового кризиса памяти каждая новая модель теперь оценивается с точки зрения потенциальной прибыли: рост стоимости комплектующих и снижение спроса вынуждают производителей сосредотачиваться на наиболее популярных устройствах, а не на широком ассортименте.

Сокращение ассортимента смартфонов в России уже заметно: на витринах вместо десятков близких по характеристикам моделей производители оставляют несколько ключевых линеек, закрывающих основные ценовые категории. Как заявила ведущий эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова, число новинок в массовом сегменте может быть на 20-30% ниже относительно докризисных периодов, и этот тренд продолжится.