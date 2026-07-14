Для GTA Online вышел апдейт с большим ограблением — впервые с 2020 года

14 июля для GTA Online вышел новый апдейт — The Kortz Center Heist. Патч с новым ограблением уже доступен всем владельцам игры на ПК, PS5 и Xbox Series.

Главной особенностью обновления стало появление центра Кортца — главного культурного пространства Лос-Сантоса. Пользователи могут объединиться с загадочным мистером Фабером и его помощником Рафом, чтобы принять участие в масштабном ограблении местного музея. Игроки должны будут продумать план и вынести из него ценные экспонаты — ассортимент будут пополнять еженедельно. В команду по традиции могут войти до четырёх геймеров.

The Kortz Center Heist, вероятно, станет последним крупным обновлением для GTA Online. По традиции большие апдейты для сетевого режима выходят каждые полгода, однако уже 19 ноября состоится релиз GTA 6 — новой части серии. Сперва игра будет доступна только на PS5 и Xbox Series, подробностей сетевого режима новинки пока нет.