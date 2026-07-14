15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первые кадры «Бегемота» — фильма про виолончелиста с Педро Паскалем и Оливией Уайлд

Первые кадры «Бегемота» — фильма про виолончелиста с Педро Паскалем и Оливией Уайлд
Комментарии

Издание Vanity Fair представило первые кадры «Бегемота» — нового фильма Тони Гилроя («Андор»). У проекта пока нет даты выхода, лента должна выйти в прокат до конца 2026 года.

Будущая лента расскажет историю виолончелиста, который возвращается в Лос-Анджелес, чтобы писать музыку для кино и воссоединиться со своим прошлым. В фильме будет множество музыкальных сцен в духе культовых мюзиклов, которые покажут с нелинейным повествованием.

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Главные роли в картине сыграли Педро Паскаль («Одни из нас»), Оливия Уайлд («Гонка»), Ева Виктор («Миллиарды») и Дэвид Харбор («Очень странные дела»). Оператором выступил Дэмиан Гарсиа, работавший с Гилроем над «Андором».

Материалы по теме
Позорненько. Каким получился фильм «Моана» с Дуэйном Джонсоном
Позорненько. Каким получился фильм «Моана» с Дуэйном Джонсоном
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android