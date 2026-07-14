Первые кадры «Бегемота» — фильма про виолончелиста с Педро Паскалем и Оливией Уайлд

Издание Vanity Fair представило первые кадры «Бегемота» — нового фильма Тони Гилроя («Андор»). У проекта пока нет даты выхода, лента должна выйти в прокат до конца 2026 года.

Будущая лента расскажет историю виолончелиста, который возвращается в Лос-Анджелес, чтобы писать музыку для кино и воссоединиться со своим прошлым. В фильме будет множество музыкальных сцен в духе культовых мюзиклов, которые покажут с нелинейным повествованием.

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Главные роли в картине сыграли Педро Паскаль («Одни из нас»), Оливия Уайлд («Гонка»), Ева Виктор («Миллиарды») и Дэвид Харбор («Очень странные дела»). Оператором выступил Дэмиан Гарсиа, работавший с Гилроем над «Андором».