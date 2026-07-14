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Лунтик. Обратная сторона Луны (2026) — дата выхода, трейлер, сюжет, когда выйдет

Большой трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны» — премьера 27 августа
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Студия «Мельница» и кинокомпания «Вольга» представили полноценный трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны». Анимационный проект доберётся до кинотеатров России 27 августа 2026 года.

Видео доступно на VK-канале Вольга про кино. Права на видео принадлежат «Вольге».

Будущая лента расскажет историю знаменитого пришельца, который вновь решает отправиться на Луну. На этот раз цель героя — найти своего папу. В этом ему помогут его друзья — Кузя, Мила, Вупсень и Пупсень, Пчелёнок, Элина и другие жители большого леса.

«Лунтик. Обратная сторона Луны» — прямое продолжение мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», вышедшего в 2024 году. Картина собрала в прокате около 500 млн рублей и получила премию «Ника» за лучший анимационный фильм.

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