Кристофер Нолан рассказал, почему он не объясняет смысл концовок в своих фильмах

Британский режиссёр Кристофер Нолан поделился своим видением открытых концовок в фильмах. Постановщик «Интерстеллара», «Оппенгеймера» и «Начало» очень любит создавать финалы, после которых остаётся чувство незавершённости.

Как признался 55-летний режиссёр, ещё со времён «Мементо» 2000 года он решил не объяснять финалы своих фильмов, чтобы зрители сами интерпретировали их на своё усмотрение.

Впервые я дал много интервью после показов «Мементо». Это фильм, который я написал по сценарию моего брата Джонатана. Сразу после показа в Венеции мне задали кучу вопросов и спросили о неоднозначности концовки. Я тогда ответил: «Что ж, концовка зависит от вашего восприятия, но вот как я это вижу». Мой брат тогда отвёл меня в сторону и сказал: «Никто не обратит внимания на первое, что ты сказал. Они услышат только то, что ты сам думаешь про концовку. Твоя интерпретация важнее всего». И он был прав — с тех пор я больше не раскрываю смысл концовок своих фильмов.

Ближайшим фильмом Кристофера Нолана станет «Одиссея». Эпическая картина по мотивам поэмы Гомера выйдет в мировой прокат уже 17 июля.