Начались съёмки фантастического сериала «Живая» про ИИ-детектива

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте производства сериала «Живая». Съёмки фантастического детектива займут несколько месяцев, после чего шоу выйдет на стриминге.

По сюжету проекта в 2030 году силовое ведомство запускает ИИ-программу, способную расследовать преступления. Чтобы научиться лучше понимать людей, нейросеть самостоятельно выбирает себе напарника для расследования серии загадочных убийств.

Главные роли в сериале сыграют Пётр Фёдоров («Лётчик»), Мария Андреева («София») и Паулина Андреева («Метод»). Режиссёрами выступят Андрей Джунковский и Илья Овсенев («Лучше, чем люди»). Шоураннером стал Руслан Сорокин («Пассажиры»).