Какие смартфоны Samsung получат апдейт до Android 17
Выход операционной системы Android 17 состоится осенью, и некоторые тематические издания уже начали публиковать списки смартфонов, которые точно получат апгрейд. Портал Gizmochina опубликовал неофициальный топ гаджетов Samsung, для которых выпустят оболочку One UI 9.0 и Android 17 соответственно.
Так, среди флагманов новую версию ОС получат Galaxy S23 и складной Galaxy Z Fold 5. Среди бюджетных устройств — Galaxy A07, Galaxy M07 и Galaxy M07, а среди планшетов обновят в том числе Galaxy Tab Active 5.
Какие устройства Samsung обновят до Android 17 по версии Gizmochina
- Galaxy S26, S26+, S26 Ultra.
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE.
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5.
- Galaxy A57, A56, A55, A54
- Galaxy A37, A36, A35, A34
- Galaxy A27, A26, A25, A24
- Galaxy A17, A16, A15
- Galaxy A07, A06 5G.
- Galaxy M56, M55, M55s, M54
- Galaxy M47
- Galaxy M36, M35, M34
- Galaxy M17, M17e, M16, M15
- Galaxy M07, M06.
- Galaxy F70e
- Galaxy F56, F55, F54
- Galaxy F36, F34
- Galaxy F17, F16, F15
- Galaxy F07, F06.
- Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10 Lite, Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A11, Tab A11+
- Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro.
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