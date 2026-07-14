15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Какие смартфоны Samsung получат апдейт до Android 17

Какие смартфоны Samsung получат апдейт до Android 17
Комментарии

Выход операционной системы Android 17 состоится осенью, и некоторые тематические издания уже начали публиковать списки смартфонов, которые точно получат апгрейд. Портал Gizmochina опубликовал неофициальный топ гаджетов Samsung, для которых выпустят оболочку One UI 9.0 и Android 17 соответственно.

Так, среди флагманов новую версию ОС получат Galaxy S23 и складной Galaxy Z Fold 5. Среди бюджетных устройств — Galaxy A07, Galaxy M07 и Galaxy M07, а среди планшетов обновят в том числе Galaxy Tab Active 5.

Какие устройства Samsung обновят до Android 17 по версии Gizmochina

  • Galaxy S26, S26+, S26 Ultra.
  • Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE
  • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
  • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE.
  • Galaxy Z TriFold
  • Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE
  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5.
  • Galaxy A57, A56, A55, A54
  • Galaxy A37, A36, A35, A34
  • Galaxy A27, A26, A25, A24
  • Galaxy A17, A16, A15
  • Galaxy A07, A06 5G.
  • Galaxy M56, M55, M55s, M54
  • Galaxy M47
  • Galaxy M36, M35, M34
  • Galaxy M17, M17e, M16, M15
  • Galaxy M07, M06.
  • Galaxy F70e
  • Galaxy F56, F55, F54
  • Galaxy F36, F34
  • Galaxy F17, F16, F15
  • Galaxy F07, F06.
  • Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra
  • Galaxy Tab S10 Lite, Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra
  • Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+
  • Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra
  • Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+
  • Galaxy Tab S6 Lite (2024)
  • Galaxy Tab A11, Tab A11+
  • Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro.
Материалы по теме
В России ограничили импорт компьютеров Acer, Samsung и других компаний — цены вырастут
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android