15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Windows 11 улучшили строку поиска: убрали рекламу и изменили интерфейс

В Windows 11 улучшили строку поиска: убрали рекламу и изменили интерфейс
Комментарии

Компания Microsoft представила обновление поисковой строки в операционной системе Windows 11. Пользователи уже могут опробовать новинки в экспериментальном режиме Windows Insiders.

Главные изменения:

  • главная страница поиска упрощена, чтобы уменьшить визуальный шум и упростить возврат к прошлым результатам поиска;
  • теперь интерфейс лучше показывает, откуда получен результат (приложение, настройка, файл, интернет или магазин), чтобы вы легче поняли, куда перейдёте по нажатию;
  • рекламный контент удалён из результатов поиска в интернете;
  • поиск в интернете теперь можно настроить, специальный параметр позволяет выбрать, будут ли отображаться предложения из веб-магазина и Microsoft Store

Перед введением в основную Windows 11 разработчики планируют посмотреть на результаты этих изменений.

Материалы по теме
Windows 11 получила крупное обновление с ускорением работы игр
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android