В Windows 11 улучшили строку поиска: убрали рекламу и изменили интерфейс
Компания Microsoft представила обновление поисковой строки в операционной системе Windows 11. Пользователи уже могут опробовать новинки в экспериментальном режиме Windows Insiders.
Главные изменения:
- главная страница поиска упрощена, чтобы уменьшить визуальный шум и упростить возврат к прошлым результатам поиска;
- теперь интерфейс лучше показывает, откуда получен результат (приложение, настройка, файл, интернет или магазин), чтобы вы легче поняли, куда перейдёте по нажатию;
- рекламный контент удалён из результатов поиска в интернете;
- поиск в интернете теперь можно настроить, специальный параметр позволяет выбрать, будут ли отображаться предложения из веб-магазина и Microsoft Store
Перед введением в основную Windows 11 разработчики планируют посмотреть на результаты этих изменений.
Материалы по теме
Комментарии