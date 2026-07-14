В Windows 11 улучшили строку поиска: убрали рекламу и изменили интерфейс

Компания Microsoft представила обновление поисковой строки в операционной системе Windows 11. Пользователи уже могут опробовать новинки в экспериментальном режиме Windows Insiders.

Главные изменения:

главная страница поиска упрощена, чтобы уменьшить визуальный шум и упростить возврат к прошлым результатам поиска;

теперь интерфейс лучше показывает, откуда получен результат (приложение, настройка, файл, интернет или магазин), чтобы вы легче поняли, куда перейдёте по нажатию;

рекламный контент удалён из результатов поиска в интернете;

поиск в интернете теперь можно настроить, специальный параметр позволяет выбрать, будут ли отображаться предложения из веб-магазина и Microsoft Store

Перед введением в основную Windows 11 разработчики планируют посмотреть на результаты этих изменений.