Вышел тизер «Бегемота» — фильма про виолончелиста с Педро Паскалем от автора «Андора»

Кинокомпания Searchlight Pictures представила первый тизер «Бегемота» — нового фильма Тони Гилроя («Андор»). Проект выйдет в мировых кинотеатрах до конца 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Searchlight Pictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Будущая лента расскажет историю виолончелиста, который возвращается в Лос-Анджелес, чтобы писать музыку для кино и воссоединиться со своим прошлым. В фильме будет множество музыкальных сцен в духе культовых мюзиклов, которые покажут с нелинейным повествованием.

Главные роли в картине сыграли Педро Паскаль («Одни из нас»), Оливия Уайлд («Гонка»), Ева Виктор («Миллиарды») и Дэвид Харбор («Очень странные дела»). Оператором выступил Дэмиан Гарсиа, работавший с Гилроем над «Андором».