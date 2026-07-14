Кристофер Нолан заявил, что не смог бы снять «Одиссею» без успеха «Оппенгеймера»

Известный режиссёр Кристофер Нолан во время подкаста рассказал, что не смог бы снять фильм «Одиссея» без успеха своей прошлой работы — «Оппенгеймер».

«Оппенгеймер» добился гораздо большего успеха, чем мы имели право ожидать. И это дало возможность снять «Одиссею» — иначе это было бы невозможно.

Ведущий с удивлением переспросил — неужели у обладателя «Оскара», режиссёра «Начала» и «Бэтмена» могли быть подобные проблемы? Нолан ещё раз подтвердил:

Думаю, «Оскар» помог. Полагаю, всё помогло, когда я пришёл в студию и сказал: «Одиссее» нужен огромный бюджет. Нужен грандиозный актёрский состав. Много чего нужно. Я люблю говорить, что это был очень сложный фильм, но сложный по всем правильным причинам. Это «Одиссея». Он должен быть сложным.