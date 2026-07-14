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Вышел трейлер фильма «Шёпот за окном» с Де Ниро — премьера триллера 28 августа на Netflix

Вышел трейлер фильма «Шёпот за окном» с Де Ниро — премьера триллера 28 августа на Netflix
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Стриминговый сервис Netflix представил полноценный трейлер предстоящего триллера «Шёпот за окном». Фильм выйдет на стриминговом сервисе 28 августа.

Сюжет расскажет о писателе Томе Кеннеди, у которого похищают восьмилетнего сына. Он обращается за помощью к своему отцу — бывшему полицейскому. Выясняется, что похищение ребёнка связано со старым делом о серийном убийце, которого задержали много лет назад.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

Главные роли исполнили Роберт Де Ниро («Ирландец»), Адам Скотт («Разделение»), Мишель Монахэн («Настоящий детектив»), Майкл Китон («Бёрдмэн») и другие актёры. Режиссёром выступил Джеймс Эшкрофт — постановщик фильмов «Жестокая расплата» и «Обитель смерти».

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Первые кадры триллера «Шёпот за окном» с Робертом Де Ниро — выход 28 августа
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