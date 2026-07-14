Вышел трейлер комедийного боевика Mayday с Райаном Рейнольдсом про выживание в России

Онлайн-кинотеатр Apple TV представил трейлер фильма Mayday («Сигнал бедствия»). Комедийный боевик выйдет на стриминге 4 сентября.

Сюжет расскажет про пилота военно-морских сил США, который в разгар холодной войны отправляется в сердце России ради секретной миссии. Однако герой терпит крушение, его спасает бывший КГБшник, который обожает всё американское.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Apple TV.

Главные роли в фильме сыграли Райан Рейнольдс и Кеннета Брана. Над Mayday работают Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн, режиссеры «Подземелий и драконов: Честь среди воров».