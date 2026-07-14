Фильм «Мандалорец и Грогу» по «Звёздным войнам» выйдет в онлайне 21 июля

Компания Disney раскрыла цифровую дату выхода фильма «Мандалорец и Грогу». Лента по вселенной «Звёздных войн» доберётся до онлайн-кинотеатров 21 июля — её можно будет посмотреть на Amazon Prime Video, в iTunes и других сервисах.

Таким образом, последний на данный момент фильм по франшизе выйдет на стримингах спустя два месяца после премьеры в прокате. За этот срок лента собрала скромные по меркам серии $ 340 млн, получив в основном положительные отзывы от критиков и зрителей.

«Мандалорец и Грогу» рассказывает о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу после событий третьего сезона «Мандалорца». Помимо Педро Паскаля, в ленте также появятся Сигурни Уивер (лидер Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучил Ротту, сына Джаббы Хатта.