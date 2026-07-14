15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фантастический фильм «День разоблачения» Стивена Спилберга выйдет в онлайне 21 июля

Фантастический фильм «День разоблачения» Стивена Спилберга выйдет в онлайне 21 июля
Комментарии

Стала известна дата цифровой премьеры фильма «День разоблачения» — новая лента от Стивена Спилберга будет доступна в онлайн-кинотеатрах со следующего вторника, 21 июля. Это произойдёт в один день с аналогичным релизом «Мандалорца и Грогу».

«День разоблачения» рассказывает о двух главных героях, которые обладают даром свыше. Они оказываются связаны с появлением инопланетян на Земле и раскрытием главной тайны, связанной с существованием внеземной жизни.

Главные роли исполнили Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).

Материалы по теме
Фильм «Мандалорец и Грогу» по «Звёздным войнам» выйдет в онлайне 21 июля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android