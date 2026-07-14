Фантастический фильм «День разоблачения» Стивена Спилберга выйдет в онлайне 21 июля

Стала известна дата цифровой премьеры фильма «День разоблачения» — новая лента от Стивена Спилберга будет доступна в онлайн-кинотеатрах со следующего вторника, 21 июля. Это произойдёт в один день с аналогичным релизом «Мандалорца и Грогу».

«День разоблачения» рассказывает о двух главных героях, которые обладают даром свыше. Они оказываются связаны с появлением инопланетян на Земле и раскрытием главной тайны, связанной с существованием внеземной жизни.

Главные роли исполнили Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).