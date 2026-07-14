Завершился третий этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта

4 и 5 июля в Санкт-Петербурге прошёл Всероссийского фестиваля цифрового спорта. В этот раз мероприятие проходило в рамках VK Fest, где собрались тысячи поклонников современных технологий.

Участники фестиваля сражались за призы в популярных киберспортивных и спортивных дисциплинах: MLBB, PUBG, интерактивном хоккее и футболе. Гости же получили возможность сыграть в «Мир танков», испытать себя на автосимуляторах и принять участие в зрелищных фиджитал-гонках на радиоуправляемых моделях.

Следующий Фестиваль цифрового спорта пройдёт уже в следующем месяце — 22–23 августа в Санкт-Петербурге на площадке «Сибур Арена».