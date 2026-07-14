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Новый текстовый редактор и поиск гифок — вышло обновление 12.9 для Telegram

Новый текстовый редактор и поиск гифок — вышло обновление 12.9 для «Телеграма»
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Разработчики мессенджера «Телеграм» представили обновление 12.9 с с серией новых фишек и различных улучшений.

Одной из главных возможностей стал расширенный текстовый редактор, который поддерживает заголовки, таблицы, списки, цитаты и блоки кода. Можно отправить до 32 768 символов одним сообщением, но редактор пока доступен только с опцией Telegram Premium.

Помимо этого, теперь несколько групп и каналов можно объединить в тематическое сообщество. Боты теперь смогут отправлять сообщения в группах, которые увидит только конкретный человек. А на панели GIF-изображений стал доступен поиск по 350 млн GIF.

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