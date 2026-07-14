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Вышел трейлер фильма «Собачьи звёзды» Ридли Скотта — премьера 28 августа

Вышел трейлер фильма «Собачьи звёзды» Ридли Скотта — премьера 28 августа
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Создатели предстоящего фильма «Собачьи звёзды» представили полноценный трейлер ленты. Новую картину известного режиссёра Ридли Скотта начнут показывать в зарубежных кинотеатрах уже 28 августа.

Лента выступит экранизацией одноимённого романа Питера Хеллера. Проект расскажет про пилота Хига, который в мире постапокалипсиса ищет ресурсы для выживания на своём самолёте. Помогают ему выживать сосед Бэнгли и собака Джаспер.

В ленте также сыграли Джош Бролин («Дюна»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Гай Пирс («Король говорит!») и другие актёры. Постапокалиптическая картина выйдет в мировом прокате 28 августа.

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