Вышел трейлер фильма «Собачьи звёзды» Ридли Скотта — премьера 28 августа

Создатели предстоящего фильма «Собачьи звёзды» представили полноценный трейлер ленты. Новую картину известного режиссёра Ридли Скотта начнут показывать в зарубежных кинотеатрах уже 28 августа.

Лента выступит экранизацией одноимённого романа Питера Хеллера. Проект расскажет про пилота Хига, который в мире постапокалипсиса ищет ресурсы для выживания на своём самолёте. Помогают ему выживать сосед Бэнгли и собака Джаспер.

В ленте также сыграли Джош Бролин («Дюна»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Гай Пирс («Король говорит!») и другие актёры. Постапокалиптическая картина выйдет в мировом прокате 28 августа.