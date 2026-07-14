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Геймплейный трейлер нового сезона Battlefield 6 — в игру добавят морские бои и новые карты

Геймплейный трейлер нового сезона Battlefield 6 — в игру добавят морские бои и новые карты
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Разработчики Battlefield 6 опубликовали трейлер с новым игровым процессом четвёртого сезона, который выйдет уже 21 июля.

В ролике показали новые тематические карты, в том числе ремейк культовой Wake Island из Battlefield 1942. Также в шутере появятся полноценные сражения на море, а арсенал и парк техники станут ещё шире.

Видео доступно во ВКонтакте. Права на видео принадлежат EA.

При этом весь контент, показанный в видео, не выйдет в один день — он будет растянут на весь сезон. Например, Wake Island будет добавлен в Battlefield 6 в августе. Со стартом сезона в игре станут доступны новый боевой пропуск, оружие и техника.

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