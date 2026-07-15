Новый фильм по «Элвину и бурундукам» выпустят в 2028 году

В Wall Street Journal сообщают, что в работе находится новая часть «Элвина и бурундуков». По данным журналистов, фильм выпустят в 2028 году, точной даты пока нет.

Big Shot Pictures, компания, специализирующаяся на семейных развлечениях, возглавляемая бывшим соисполнительным директором Paramount Брайаном Роббинсом, приобрела 25% акций франшизы «Элвин и бурундуки» в партнёрстве с компанией Bagdasarian Productions, которой принадлежит права на франшизу.

До 2028 года компания будет выпускать в Сети короткометражки, посвящённые героям. Как они будут выглядеть и в каком формате выйдут, пока неизвестно.