15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Джека Ричера» Алан Ричсон сыграет в боевике по сценарию, написанному 33 года назад

Звезда «Джека Ричера» Алан Ричсон сыграет в боевике по сценарию, написанному 33 года назад
Комментарии

По данным Variety, Алан Ричсон, известный по сериалу «Джек Ричер», сыграет в новом боевике режиссёра Жауме Кольет-Серра. За основу сюжета возьмут сценарий, написанный 33 года назад.

Фильм рассказывает о федеральном маршале, который охраняет невесту торговца оружием, нуждающуюся в защите свидетелей. События разворачиваются в течение одного вечера, когда на город обрушивается ураган, блокирующий связь с внешним миром и препятствующий прибытию подкрепления. Вместе им предстоит противостоять натиску людей, работающих на торговца оружием, а также нарастающим стихийным бедствиям, бушующим за пределами их убежища.

Марк Бианкулли («Как ограбить банк») перепишет историю и освежит её, но основы останутся теми же. Картину выпустят на Netflix.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android