Том Холланд считает Человека-паука лучше Бэтмена

В недавнем интервью Тома Холланда спросили, что есть такого у Бэтмена, чего нет у Человека-паука. В этом плане актёр полностью выступает на стороне Паучка. Возможно, в том числе потому что играет его в кино уже много лет.

По словам Холланда, у Бэтмена есть только много денег, а у Питера Паркера нет. Это единственное, что их отличает, но в остальном Человек-паук лучше.

Я бы сказал, ничего у Бэтмена нет. У него больше денег, чем у Человека-паука. Вот и всё, честно говоря.

«Человек-паук: Совершенно новый день» расскажет новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании.

Зарубежная премьера состоится 31 июля.