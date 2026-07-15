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В продолжении «Супермена» появится Синий жук

В продолжении «Супермена» появится Синий жук
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По данным Deadline, в сиквеле «Супермена», который получил название «Человек завтрашнего дня», появится Синий жук. К роли героя вернётся Шоло Маридуэнья, сыгравший персонажа в сольном фильме 2023 года.

В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. До этого выйдут два проекта, которые связаны с киновселенной DC — сериал «Фонари» и лента «Супергёрл». Последняя вышла и провалилась в прокате.

К роли Человека из стали, само собой, вернётся Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн вновь сыграет Рэйчел Броснахэн. Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года.

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