В продолжении «Супермена» появится Синий жук

По данным Deadline, в сиквеле «Супермена», который получил название «Человек завтрашнего дня», появится Синий жук. К роли героя вернётся Шоло Маридуэнья, сыгравший персонажа в сольном фильме 2023 года.

В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. До этого выйдут два проекта, которые связаны с киновселенной DC — сериал «Фонари» и лента «Супергёрл». Последняя вышла и провалилась в прокате.

К роли Человека из стали, само собой, вернётся Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн вновь сыграет Рэйчел Броснахэн. Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года.