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Стартовал криминальный сериал «Лаки» с Аней Тейлор-Джой в главной роли

Стартовал криминальный сериал «Лаки» с Аней Тейлор-Джой в главной роли
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Сегодня в Apple TV начал выходить криминальный сериал «Лаки» с Аней Тейлор-Джой в главной роли. Для просмотра доступны первые две серии, всего их будет семь.

Проект рассказывает о Лаки Армстронг — профессиональной мошеннице, которая решила больше не заниматься преступной деятельностью. В один момент она покупает лотерейный билет и выигрывает солидную сумму, но для получения денег ей придётся раскрыть свою личность. Теперь героине нужно столкнуться с криминальным прошлым, чтобы получить шанс на честную жизнь.

В шоу также снялись Тимоти Олифант («Чужой: Земля»), Аннетт Бенинг («Красота по-американски»), Уильям Фихтнер («Чёрный ястреб») и другие актёры.

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