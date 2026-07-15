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Появился постер в честь десятилетия сериала «Очень странные дела»

Появился постер в честь десятилетия сериала «Очень странные дела»
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Netflix опубликовал постер в честь юбилея сериала «Очень странные дела». В этом году шоу исполнилось ровно 10 лет. Красивое число для легендарного сериала.

Юбиленый постер «Очень странных дел»

Фото: Netflix

Первый сезон «Очень странных дел» вышел в 2016 году. Над шоу в течение пяти сезонов работали братья Даффер, для которых сериал стал проектом мечты.

Шоу рассказывает о городке под названием Хоукинс, в котором происходят странные события. Четверо друзей, Лукас, Майк, Дастин, Уилл, весело проводят время, пока Уилл не исчезает. Троица начинает искать друга вместе с его матерью Джойс и шерифом Джимом Хоппером. В течение сезонов появляется больше персонажей, а сама история набирает более серьёзный и масштабный оборот.

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