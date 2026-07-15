«Одиссея» стартует в мировом прокате с $ 200 млн — аналитики
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Источники Deadline, включая аналитиков, считают, что «Одиссея» Кристофера Нолана стартует в мировом прокате с $ 200 млн. Ранее ленте прогнозировали более скромный старт в размере $ 85 или $ 100 млн, но теперь прогнозы выше.
Если прогнозы сбудутся, это будет самый мощный старт в карьере Нолана. Сейчас рекорд принадлежит «Оппенгеймеру», который мощно начал прокат со $ 181 млн.
Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.
Премьера фильма «Одиссея» в мировом прокате состоится уже 17 июля.
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