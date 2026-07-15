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Неузнаваемый Том Круз — на новых промо фильма «Диггер»

Неузнаваемый Том Круз — на новых промо фильма «Диггер»
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Warner Bros. опубликовала несколько свежих промоматериалов фильма «Диггер», в котором главную роль сыграл Том Круз. Образ для чёрной комедии ему сделали неузнаваемым.

Новые промо «Диггера»

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Сюжет картины повествует о самом могущественном человеке в мире, который хочет доказать, что способен спасти всех людей на планете. Для этого он отправляется в сложнейшую миссию, которая изменит его судьбу.

В картине также сыграли Джесси Племонс («Бугония»), Сандра Хюллер («Чистильщик») и Риз Ахмед («Звук металла»). Режиссёром выступил Алехандро Гонсалес Иньярриту — автор фильмов «Бёрдмэн» и «Выживший». Чёрная комедия выйдет в мировых кинотеатрах уже 2 октября.

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