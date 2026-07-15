«Мандалорец и Грогу» собрал $ 340 млн — худший результат в истории «Звёздных войн»

По итогам очередного уикенда сборы фильма «Мандалорец и Грогу» достигли $ 340 млн. Лента по «Звёздным войнам» завершает своё выступление в кинотеатрах после двух месяцев проката.

Таким образом, «Мандалорец и Грогу» не только не окупился в прокате при бюджете в $ 175 млн, но и стал худшей лентой по кассовым сборам в истории «Звёздных войн». Прошлый антирекорд удерживал «Соло», который собрал в кино $ 393 млн в 2018 году.

Сборы фильмов по «Звёздным войнам»:

«Пробуждение Силы» (2015) — $ 2,06 млрд «Последние джедаи» (2017) — $ 1,33 млрд «Скайуокер. Восход» (2019) — $ 1,07 млрд «Изгой-Один» (2016) — $ 1,05 млрд «Скрытая угроза» (1999) — $ 1,027 млрд «Месть ситхов» (2005) — $ 848 млн «Новая надежда» (1977) — $ 775 млн «Атака клонов» (2002) — $ 656 млн «Империя наносит ответный удар» (1980) — $ 549 млн «Возвращение джедая» (1983) — $ 475 млн «Соло» (2018) — $ 393 млн «Мандалорец и Грогу» (2026) — $ 340 млн.

Ближайшей картиной по франшизе станут «Звёздные войны: Звёздный истребитель» — картина с Райаном Гослингом в главной роли. Она выйдет в мировых кинотеатрах в 2027 году.