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«Мандалорец и Грогу» собрал $ 340 млн — худший результат в истории «Звёздных войн»

«Мандалорец и Грогу» собрал $ 340 млн — худший результат в истории «Звёздных войн»
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По итогам очередного уикенда сборы фильма «Мандалорец и Грогу» достигли $ 340 млн. Лента по «Звёздным войнам» завершает своё выступление в кинотеатрах после двух месяцев проката.

Таким образом, «Мандалорец и Грогу» не только не окупился в прокате при бюджете в $ 175 млн, но и стал худшей лентой по кассовым сборам в истории «Звёздных войн». Прошлый антирекорд удерживал «Соло», который собрал в кино $ 393 млн в 2018 году.

Сборы фильмов по «Звёздным войнам»:

  1. «Пробуждение Силы» (2015) — $ 2,06 млрд
  2. «Последние джедаи» (2017) — $ 1,33 млрд
  3. «Скайуокер. Восход» (2019) — $ 1,07 млрд
  4. «Изгой-Один» (2016) — $ 1,05 млрд
  5. «Скрытая угроза» (1999) — $ 1,027 млрд
  6. «Месть ситхов» (2005) — $ 848 млн
  7. «Новая надежда» (1977) — $ 775 млн
  8. «Атака клонов» (2002) — $ 656 млн
  9. «Империя наносит ответный удар» (1980) — $ 549 млн
  10. «Возвращение джедая» (1983) — $ 475 млн
  11. «Соло» (2018) — $ 393 млн
  12. «Мандалорец и Грогу» (2026) — $ 340 млн.

Ближайшей картиной по франшизе станут «Звёздные войны: Звёздный истребитель» — картина с Райаном Гослингом в главной роли. Она выйдет в мировых кинотеатрах в 2027 году.

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