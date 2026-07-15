Disney потеряет более $ 100 млн из-за провала «Моаны» с Дуэйном Джонсоном

По итогам дебютного уикенда сборы фильма «Моана» достигли отметки в $ 95 млн. Ремейк популярного мультфильма от студии Disney стартовал куда ниже скромных ожиданий аналитиков и уже точно не окупится в прокате.

В издании Variety опубликовали небольшую колонку, посвящённую бюджету ленты. По данным журналистов, Disney потратила на ремейк гигантские $ 370 млн — из них большая часть суммы ушла на производство ленты. Чтобы окупиться, картине нужно собрать в прокате около $ 600 млн — это уже неподъёмная сумма для новинки.

В Variety отмечают, что компания вложила слишком много денег в ленту, которая изначально не выглядела как успешный кинопроект. Более точные прогнозы о сборах «Моаны» появятся после вторых выходных, однако сейчас фильму предрекают как минимум $ 100 млн убытков. Возможно, Disney удастся отбить часть бюджета различными налоговыми льготами и показами на стримингах, однако это будет уже второй провал компании в 2026 году — после «Мандалорца и Грогу».