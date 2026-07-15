Расписание выхода детективного сериала «Похищение»
Уже 24 июля состоится премьера сериала «Похищение». Триллер расскажет о капитане МВД Аглае и следователе Всеволоде, которые распутывают дело о пропавшем пятилетнем внуке всемирно известного дирижёра. Ребёнок таинственно исчез во время прогулки с няней, а сама женщина получила удар по голове и потеряла память.
В первый сезон войдёт 12 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 18 сентября.
Расписание выхода сериала «Похищение» от Okko
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|24 июля
|2-я серия
|24 июля
|3-я серия
|24 июля
|4-я серия
|24 июля
|5-я серия
|31 июля
|6-я серия
|7 августа
|7-я серия
|14 августа
|8-я серия
|21 августа
|9-я серия
|28 августа
|10-я серия
|4 сентября
|11-я серия
|11 сентября
|12-я серия
|18 сентября
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