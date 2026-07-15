Расписание выхода детективного сериала «Похищение»

Уже 24 июля состоится премьера сериала «Похищение». Триллер расскажет о капитане МВД Аглае и следователе Всеволоде, которые распутывают дело о пропавшем пятилетнем внуке всемирно известного дирижёра. Ребёнок таинственно исчез во время прогулки с няней, а сама женщина получила удар по голове и потеряла память.

В первый сезон войдёт 12 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 18 сентября.

Расписание выхода сериала «Похищение» от Okko