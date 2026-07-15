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Сериал Похищение (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода детективного сериала «Похищение»
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Уже 24 июля состоится премьера сериала «Похищение». Триллер расскажет о капитане МВД Аглае и следователе Всеволоде, которые распутывают дело о пропавшем пятилетнем внуке всемирно известного дирижёра. Ребёнок таинственно исчез во время прогулки с няней, а сама женщина получила удар по голове и потеряла память.

В первый сезон войдёт 12 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 18 сентября.

Расписание выхода сериала «Похищение» от Okko

ЭпизодДата выхода
1-я серия24 июля
2-я серия24 июля
3-я серия24 июля
4-я серия24 июля
5-я серия31 июля
6-я серия7 августа
7-я серия14 августа
8-я серия21 августа
9-я серия28 августа
10-я серия4 сентября
11-я серия11 сентября
12-я серия18 сентября
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