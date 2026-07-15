В России резко дорожают тарифы на домашний интернет

Издание «Известия» сообщило, что в России резко ускорились темпы роста цен на тарифы домашнего интернета. Эксперты заявили, что за первую половину 2026 года они подорожали в среднем на 8-10%.

В компании «ТМТ Консалтинг» отметили, что цены повышают как крупные операторы, так и региональные компании. Аналитики приводят в пример ростовского провайдера «Таймер», волгоградского Powernet и ставропольского «Пост.Лтд». В первом полугодии повышение тарифов ускорилось на 10-12% — последние шесть месяцев 2025 год рост доходил только до 5-7%.

«Ростелеком» за первые полгода поднял часть тарифов примерно на 60 рублей. В компании заявили, что индексация стоимости услуг домашнего интернета произошла в начале 2026 года и коснулась старых тарифов. При этом, аналитики также отмечают рост цен у крупнейшего независимого провайдера «Эр-Телеком Холдинг» — подорожание произошло примерно на 100 рублей.

В Федеральной Антимонопольной Службе (ФАС) изданию сообщили, что осуществляют мониторинг обоснованности повышения тарифов постоянно. Если провайдер нарушает антимонопольное законодательство, то ведомство реагирует на это. В Минцифры также отметили, что любое подорожание также должно быть обоснованным. Министерство активно следит за ценами на интернет-услуги.