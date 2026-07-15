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Звёзды «Игры престолов» и «Дома дракона» сыграют в сериале от автора «Гангстерленда»

Звёзды «Игры престолов» и «Дома дракона» сыграют в сериале от автора «Гангстерленда»
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Издание Variety раскрыло подробности предстоящего сериала Army of Shadows («Армия теней») — нового проекта от одного из авторов «Гангстерленда» Ронана Беннетта. Съёмки триллера уже стартовали.

Главные роли исполнят Кит Харингтон («Игра престолов»), Пэдди Консидайн («Дом дракона»), Америка Феррера («Барби») и Алекс Хэсселл («Пацаны»). Всего в сериал войдёт шесть эпизодов. Режиссёром каждой серии выступит Лиза Ганнинг — постановщица шоу «Чёрные голуби».

Army of Shadows вдохновлён одноимённым фильмом 1969 года, основанного на книги Жозефа Кесселя. Сюжет шоу расскажет о подпольном сопротивлении, которое зарождается в авторитарной Великобритании. Дата выхода проекта пока неизвестна.

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