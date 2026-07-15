Посмотреть «Одиссею» в настоящем IMAX можно лишь в 41 кинотеатре мира

Издание The Guardian сообщило, что многие зрители отправляются в путешествия по другим странам, чтобы посмотреть «Одиссею» Кристофера Нолана. Картина стала первой в истории, полностью снятая на 70-миллиметровую плёночную IMAX-камеру — потому некоторые решили насладиться лентой по задумке режиссёра.

Формат, в котором Нолан решил снять фильм, называется IMAX 1570 — такая технология стала классической для кинематографа и многие кинотеатры уже давно не поддерживают её. В мире существует только 41 кинозал, где доступна возможность демонстрировать ленты в данном формате. Из них 26 находятся в США, 7 — в Канаде, 4 — в Европе, 3 — в Великобритании и только один — в Новой Зеландии. Потому зрителям приходится совершать длительные перелёты, чтобы посмотреть «Одиссею» на плёнке.

«Одиссея» выйдет в мировом прокате уже 17 июля. Картина расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя воплотил на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также, помимо Тома Холланда, снялись Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.