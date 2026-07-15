Трейлер приключенческого фильма «Алмаз «Сердце Персии» — выход 27 августа

Кинокомпания «Наше кино» представила трейлер фильма «Алмаз «Сердце Персии». Приключенческая картина выйдет в российском прокате 27 августа.

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Главным героем выступает школьник по имени Лёша. Он приехал отдыхать к Касийскому морю вместе с родителями. В один момент парень случайно становится свидетелем сделки между контрабандистами. После этого героя втягивают в опасное приключение, которое связано с исчезновением браслета Кира Великого, который обнаружили на территории древнего Ирана.

Главные роли сыграли Яромир Зайцев («Дорогой Вилли»), Иван Стебунов («Первый на Олимпе»), Ирина Темичева («Новогодний шеф») и другие актёры. Режиссёром выступил Иван Кульнев («Честный развод»).