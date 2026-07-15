Съёмки «Одиссеи» Кристофера Нолана завершились досрочно только по одной причине

На телевизионной программе The Daily Show гостем стал знаменитый режиссёр Кристофер Нолан («Оппенгеймер»). Он рассказал, почему снял «Одиссею» значительно раньше запланированного.

Производство картины закончили с опережением графика на девять дней, тем самым не потратив весь бюджет проекта. Постановщик объяснил, что съёмочная команда и актёры уже не могли продолжать работать — съёмки получились слишком изматывающими.

Мы должны были снять фильм за 100 дней. К 91-му дню мы не смогли сделать ни шагу. Мы закончили, все люди просто были измотаны. Они прошли через настоящие испытания. Иногда ограничения дают всей работе настоящую сосредоточенность. Так что у фильма было правильное время для создания.

Премьера фильма «Одиссея» в мировом прокате состоится уже 17 июля. Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.