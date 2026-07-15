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PlayTime отрицает причастность к договорным матчам на EWC 2026 в Dota 2

PlayTime отрицает причастность к договорным матчам на EWC 2026 в Dota 2
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Организация PlayTime опубликовала официальное заявление после отстранения от Esports World Cup 2026 по Dota 2. Руководство отрицает причастность к предполагаемым нарушениям и сообщает о начале внутренней проверки.

По словам представителей клуба, руководство PlayTime не было осведомлено о возможных договорных матчах. Организация отстранила фигурантов расследования ESIC — мидера Гонсало DarkMago Эрреру и тренера Хуана Давида Vintage Ангуло Нико — до вынесения окончательного вердикта.

Если официальное расследование подтвердит, что кто-либо из состава нашей команды причастен к противоправной деятельности, мы незамедлительно примем решительные дисциплинарные меры — в том числе расторгнем контракты и официально уведомим все соответствующие регулирующие органы.

PlayTime также принесла извинения организаторам EWC, соперникам и зрителям. Команда получила техническое поражение в матче с Vici Gaming на стадии Survival и покинула турнир.

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