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Трейлер фильма о создании «Рокки» Сильвестра Сталлоне — выход в России 26 ноября

Трейлер фильма о создании «Рокки» Сильвестра Сталлоне — выход в России 26 ноября
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Компания Amazon представила первый трейлер фильма «Рокки — это я». Картина о создании культовой спортивной драме «Рокки» официально выйдет в России 26 ноября — спустя шесть дней после мировой премьеры.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM Studios. Права на видео принадлежат Amazon MGM Studios.

Лента расскажет, как ещё никому неизвестный Сильвестр Сталлоне создал сценарий знаменитого фильма. Проект покажет, как молодой актёр боролся за то, чтобы сыграть главную роль в «Рокки».

Сталлоне в фильме «Рокки — это я» сыграл актёр Энтони Ипполито. Ранее он исполнил роль Аль Пачино в «Предложении», сериале о съёмках «Крёстного отца». Режиссёром выступил Питер Фаррелли — автор драмы «Зелёная книга» и комедии «Тупой и ещё тупее».

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