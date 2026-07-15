Российская Geltek Cyber Team вышла в плей-офф женского чемпионата мира MWI 2026 по MLBB

Российская женская команда Geltek Cyber Team выиграла оба матча в группе A и напрямую вышла в четвертьфинал чемпионата мира MLBB Women's International 2026.
Вчера, 14 июля, команда в двух картах оказалась сильнее европейской Geekay Esports FE, а сегодня также со счётом 2:0 победила Twisted Minds из Вьетнама. Пока «гельтеки» не проиграли ни одной карты на главном турнире года.
Плей-офф MLBB Women's International 2026 пройдёт 16-18 июля в Париже. Geltek Cyber Team сыграет с командой из нижней сетки группы B (соперник определится завтра). Призовой фонд турнира в рамках Кубка мира по киберспорту составляет $ 500 тыс.