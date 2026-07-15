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Aurora вылетела с EWC 2026 по Dota 2 после поражения от Rune Eaters

Aurora вылетела с EWC 2026 по Dota 2 после поражения от Rune Eaters
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Aurora Gaming проиграла Rune Eaters со счётом 0:2 в матче за выход в плей-офф Esports World Cup 2026 по Dota 2. Команда Егора Nightfall Григоренко покинула турнир на 9-12-м местах и заработала $ 40 тыс. В прошлом сезоне Aurora выступала в плей-офф EWC, где уступила PARIVISION 1:2 в первом раунде.

Dota 2. Esports World Cup 2026 . Плей-ин. Этап 2
15 июля 2026, среда. 14:00 МСК
Aurora Gaming
Окончен
0 : 2
Rune Eaters

Rune Eaters доминировали на обеих картах, захватывая преимущество со старта. Для оффлейнера Абдималика Malik Сайлау выход в плей-офф стал первым с февраля — тогда он в составе Team Yandex занял третье-четвёртое места на BLAST Slam 6.

В оставшихся матчах Survival-стадии BetBoom Team сыграет с LGD Gaming, а 1win Team — с Vici Gaming. Оба матча пройдут 15 июля.

EWC 2026 по Dota 2 проходит с 7 по 19 июля в Париже. 24 команды разыгрывают призовой фонд в $ 2 млн.

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