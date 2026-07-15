В Fortnite добавят героев из «Одиссеи» Кристофера Нолана — трейлер

Компания Epic Games анонсировала крупный кроссовер знаменитой онлайн-игры Fortnite и предстоящего фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Авторы также представили трейлер предстоящей коллаборации.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.

В ролике появляются сам Одиссей, которого в ленте воплотил на экране Мэтт Дэймон («Марсианин»), и Агамемнон — его в фильме сыграл Бенни Сэфди («Оппенгеймер»). Судя по трейлеру, скины именно этих героев появятся в игре.

15 июля с 18:30 по мск в игре пройдёт Кубок «Одиссеи». Пользователям представится возможность участвовать в боях и зарабатывать очки. Лучшие игроки получат косметические награды из фильма до того, как они поступят в продажу. Сами скины появятся в игровом магазине в ближайшие дни.