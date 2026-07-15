15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Fortnite добавят героев из «Одиссеи» Кристофера Нолана — трейлер

В Fortnite добавят героев из «Одиссеи» Кристофера Нолана — трейлер
Комментарии

Компания Epic Games анонсировала крупный кроссовер знаменитой онлайн-игры Fortnite и предстоящего фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Авторы также представили трейлер предстоящей коллаборации.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.

В ролике появляются сам Одиссей, которого в ленте воплотил на экране Мэтт Дэймон («Марсианин»), и Агамемнон — его в фильме сыграл Бенни Сэфди («Оппенгеймер»). Судя по трейлеру, скины именно этих героев появятся в игре.

15 июля с 18:30 по мск в игре пройдёт Кубок «Одиссеи». Пользователям представится возможность участвовать в боях и зарабатывать очки. Лучшие игроки получат косметические награды из фильма до того, как они поступят в продажу. Сами скины появятся в игровом магазине в ближайшие дни.

О других будущих играх:
26 главных игр с летних показов — рейтинг
Рейтинг
26 главных игр с летних показов — рейтинг
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android