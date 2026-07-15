В GTA Online снизили награды за ограбления — игроки недовольны

Пользователи форума Reddit сообщили, что в GTA Online резко снизилась награда за ограбления. Игроки получают меньше игровой валюты после выхода крупного обновления The Kortz Center Heist, релиз которого состоялся 14 июля.

Геймеры жалуются, что в новом ограблении выигрыш составляет скромные $ 2 млн. При этом, после появления задания, снизилась и сумма награды в других заданиях. Так, один из крупнейших призов в Diamond Casino теперь составляет $ 2,3 млн, вместо $ 3 млн. Пользователи раскритиковали снижение наград, написав гневные отзывы на форуме…

Что пишут пользователи про снижение наград за ограбления в GTA Online:

Здесь вообще никто не станет проходить третий акт The Doomsday Heist, чтобы получить только $ 1 млн.

Это плохое решение, тем более задания, требующие участия четырёх игроков, в наши дни практически невозможно пройти (если играть со случайными людьми).

Неужели всё так плохо? Я хотел в будущем найти команду для выполнения испытаний, но, похоже, все в онлайне просто на всё забивают теперь.

Зачем они порезали The Doomsday Heist? Это ограбление и так требовало слишком много усилий по сравнению с выплатой. Что авторы вообще творят? Это не побудит людей чаще проходить такие ограбления.

Понятно, теперь до меня наконец дошло. Получается, первая выплата на самом деле немного выше предыдущих, так что одиночный фарм теперь потерял смысл.

The Kortz Center Heist, вероятно, станет последним крупным обновлением для GTA Online. Большие апдейты для сетевого режима выходят каждые полгода, однако уже 19 ноября состоится релиз GTA 6 — новой части серии. Сперва игра будет доступна только на PS5 и Xbox Series, подробностей сетевого режима новинки пока нет. Судя по всему, понижение выплаты за ограбления — тоже часть стратегии студии Rockstar Games перед выходом нового проекта.