Team Spirit обыграла Liquid и прошла в плей-офф EWC 2026 по Dota 2

Team Spirit обыграла Team Liquid со счётом 2:1 в матче за выход в плей-офф Esports World Cup 2026 по Dota 2.

Команда Ярослава Miposhka Найдёнова продлила серию без поражений на EWC до 20 матчей. В последний раз Spirit проигрывала на этом турнире в 2023 году — 0:2 с Quest.

В плей-офф Team Spirit встретится с Team Yandex 17 июля. Команды не играли с февраля — с тех пор Spirit проиграла Team Yandex пять раз подряд. Team Liquid завершила турнир на 9-12-м месте и заработала $ 40 тыс.

Esports World Cup 2026 по Dota 2 проходит с 7 по 19 июля в Париже, Франция. 24 команды разыгрывают призовой фонд в $ 2 млн.