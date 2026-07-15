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Звезда «Теда Лассо» Ханна Уоддингэм сыграет в боевике «Джейсон Стэйтем украл мой байк»

Звезда «Теда Лассо» Ханна Уоддингэм сыграет в боевике «Джейсон Стэйтем украл мой байк»
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Издание Deadline сообщило, что в актёрском составе комедийного боевика «Джейсон Стэйтем украл мой байк» произошло пополнение. В картине сыграет звезда сериала «Тед Лассо» Ханна Уоддингэм.

Актриса сыграет одну из главных ролей вместе с Джейсоном Стэйтемом («Убежище»). Ранее Уоддингэм уже работала с режиссёром предстоящей ленты Дэвидом Литчем — она снялась в его фильме «Каскадёры» с Райаном Гослингом.

Боевик «Джейсон Стэйтем украл мой байк» выйдет в мировом прокате 6 августа 2027 года. Не исключено, что лента официально выйдет в России. Сюжет картины пока неизвестен. Ранее сообщалось, что в фильме Джейсон Стэйтем сыграет самого себя.

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