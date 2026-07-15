15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бесплатные игры PS Plus в июле 2026: Rise of the Ronin, Avatar, Dying Light, Citizen Sleeper и другие

В июле в PS Plus добавят Rise of the Ronin, Avatar, Dying Light и другие игры
Комментарии

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже c 15 июля абонентам продвинутого сервиса станут доступны семь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё двум проектам — Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy и Fahrenheit.

Среди главных игр месяца в этот раз выделяются экшен Rise of the Ronin, приключение Avatar: Frontiers of Pandora по «Аватару» и зомби-экшен Dying Light.

Новые игры в PS Plus Extra в июле 2026 года

  • Rise of the Ronin — 15 июля;
  • Avatar: Frontiers of Pandora — 21 июля;
  • Firefighting Simulator: Ignite — 21 июля;
  • Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind — 28 июля;
  • Dying Light — 28 июля;
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector — 28 июля;
  • Snow Bros. Wonderland — 28 июля.

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в июле 2026 года

  • Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy — 21 июля;
  • Fahrenheit — 21 июля.
Материалы по теме
В PS Plus добавили Call of Duty: Modern Warfare 3, For the King 2 и CrossCode
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android