В июле в PS Plus добавят Rise of the Ronin, Avatar, Dying Light и другие игры
Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже c 15 июля абонентам продвинутого сервиса станут доступны семь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё двум проектам — Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy и Fahrenheit.
Среди главных игр месяца в этот раз выделяются экшен Rise of the Ronin, приключение Avatar: Frontiers of Pandora по «Аватару» и зомби-экшен Dying Light.
Новые игры в PS Plus Extra в июле 2026 года
- Rise of the Ronin — 15 июля;
- Avatar: Frontiers of Pandora — 21 июля;
- Firefighting Simulator: Ignite — 21 июля;
- Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind — 28 июля;
- Dying Light — 28 июля;
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector — 28 июля;
- Snow Bros. Wonderland — 28 июля.
Фото: Sony
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в июле 2026 года
- Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy — 21 июля;
- Fahrenheit — 21 июля.
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