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Суровый Эндрю Гарфилд — на постере исторической драмы «Восставший»

Суровый Эндрю Гарфилд — на постере исторической драмы «Восставший»
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Кинокомпания Focus Features представила первый постер фильма «Восставший». Военно-историческая драма выйдет в мировом прокате 11 сентября.

Фото: Focus Features

Действие предстоящей ленты развернётся в 1392 году, во время жестокого восстания против 14-летнего короля Ричарда II. Пока в Англии бушует война, армия простолюдинов под предводительством крестьянина Уота Тайлера вступает в борьбу с королевской властью за справедливость.

Главную роль исполнил знаменитый актёр Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»). В ленте также снялись Джейми Белл («Грязь»), Стивен Диллэйн («Последняя любовь на Земле»), Том Холландер («Пираты Карибского моря: На краю света») и другие актёры. Режиссёром выступил Пол Гринграсс — постановщик фильмов о Джейсоне Борне и картины «Капитан Филлипс».

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