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«Самый эпичный фильм современности». Критики в восторге от «Одиссеи» Кристофера Нолана

«Самый эпичный фильм современности». Критики в восторге от «Одиссеи» Кристофера Нолана
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17 июля в мировом прокате состоится премьера фильма «Одиссея» — новой картины знаменитого режиссёра Кристофера Нолана («Оппенгеймер»). Многие критики уже посмотрели ленту и с восторгом оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 98% свежести — сейчас это самый высокий рейтинг среди всех проектов постановщика.

Большинство обозревателей хвалят каждый аспект картины: сюжет, постановку, актёрскую игру. Критики пишут, что Кристоферу Нолану удалось продемонстрировать на экране эпическую сагу, у которой в современном кинематографе просто нет конкурентов. Автор смог снять очередной шедевр, который актуализировал древнюю историю для нынешнего поколения.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Одиссея»:

Ещё одна монументальный шедевр от одного самых смелых режиссёров. Смотрите этот фильм на самом огромном экране, какой только сможете найти.
Один из лучших фильмов, которые мне когда-либо доводилось смотреть на большом экране. После почти трёх 10-летий кинематографических шедевров Нолан в очередной раз не разочаровывает, представляя мастерское переосмысление эпической саги.
Не будет ли слишком смело утверждать, что «Одиссея» — самый эпический фильм из когда-либо созданных? Возможно, но в данный момент у меня именно такое ощущение.
Кристофер Нолан обрушивает на летний кинопрокат настоящий удар, представив потрясающую экранизацию «Одиссеи» Гомера. Он превосходит все ожидания, создавая великолепно сыгранный, тематически сильный фэнтезийный приключенческий фильм, в котором собраны лучшие таланты Голливуда.
Немногие из ныне живущих режиссёров способны сочетать такой уровень человеческой драмы, социальной критики и кинематографического мастерства с столь монументальным видением. «Одиссея», как и следует из названия, — это фильм на все времена.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

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