Повесть «Побег из Шоушенка» Стивена Кинга запретили в некоторых школах США

В американском штате Юта запретили сборник повестей «Четыре сезона» культового писателя Стивена Кинга. Теперь книги должны быть изъяты из всех местных государственных и частных школ.

Сам писатель с недоумением отреагировал на запрет. Кинг заявил на своей странице в соцсети Х, что повести из сборника отлично подходят для детей, ведь там поднимаются темы мужества и дружбы.

Они запретили «Четыре сезона» в Юте. Сборник содержит повести «Останься со мной» и «Побег из Шоушенка», истории о дружбе и мужестве — они подходят для чтения подросткам. Что не так с этими людьми?

Причиной запрета «Четырёх сезонов» стало содержание в произведениях «объективно деликатных материалов». В сборник также вошла знаменитая повесть «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка», которая стала основой для культового фильма 1994 года.